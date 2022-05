Nuovo bomber alla Juventus, arriva con lo sconto

Il bomber, accostato anche alla Juventus, può partire con lo sconto: occasione per la società bianconera

“Sono molto deluso. Facciamo fatica a mantenere la porta inviolata. Nelle ultime quattro partite abbiamo tenuto la porta inviolata solo una volta è questo è un aspetto molto deludente”.

“Cosa posso fare? È una nostra responsabilità e succede troppo spesso. Non riusciamo a giocare senza commettere errori. E per questo facciamo fatica a fare risultati. Classifica? Non importa per quale posizione lottiamo: non mi sento mai al sicuro. Nelle ultime quattro partite partite non basta avere quattro punti. Non sarà mai abbastanza a prescindere dal nostro obiettivo”. È la delusione di Thomas Tuchel dopo il ko sul campo dell’Everton. Un altro passo falso per il Chelsea ancora campione d’Europa in carica, contro la squadra del grande ex Frank Lampard, esonerato nella passata stagione proprio dai ‘Blues’. A decidere la sfida è stato Richarlison, uno degli uomini mercato in vista della prossima sessione estiva. Il brasiliano è accostato anche alla Juventus.

Calciomercato Juventus, Richarlison può lasciare l’Everton con lo ‘sconto’

L’Everton è a rischio retrocessione e la sua stella, Richarlison, è ovviamente in bilico in vista della prossima stagione, a prescindere dalla salvezza o meno dei Toffees. L’attaccante brasiliano, stando a quanto riportato da ‘Football Insider’, potrebbe lasciare il club inglese in estate e la sua valutazione sarebbe scesa intorno ai 50 milioni di euro. Negli scorsi mesi si era addirittura parlato di una richiesta intorno ai 70 milioni. Cifre che restano comunque altissime, ma anche la Juventus è alla finestra.