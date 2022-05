Affare a costo zero, destinazione decisa: Juventus e Inter a bocca asciutta

Il mercato dei calciatori a parametro zero la prossima estate si infiamma sempre di più. I nomi importanti non mancano ma uno di questi potrebbe aver scelto la propria destinazione: niente Serie A

Sono diversi i calciatori di livello col contratto in scadenza a giugno di quest’anno e che non rinnoveranno l’accordo. Il mercato dei futuri parametri zero si sta infiammando sempre di più e coinvolge anche le big di Serie A. Basti pensare a Paulo Dybala che lascerà la Juventus ed è a caccia di una nuova sistemazione con l’Inter e alcune big di Premier che ci stanno facendo un pensierino.

La lista di ottimi calciatori che potrebbero divenire affari interessanti è quindi piuttosto ampia e comprende anche Matthias Ginter, polivalente difensore che si appresta a concludere il suo contratto con il Borussia Moenchengladbach, club nel quale milita dalla stagione 2017/18.

Calciomercato, niente Serie A per Ginter: pronto a tornare al Friburgo

Ginter è un difensore nel pieno della sua maturità calcistica capace di disimpegnarsi sia in una difesa a 4 che a tre ed anche da terzino destro di contenimento. Un calciatore quindi molto utile in diverse situazioni tattiche e che in Italia a più riprese era stato accostato proprio a Juventus e Inter. Niente Serie A però nel futuro del tedesco classe 1994 che avrebbe scelto di restare in Germania.

Secondo quanto confermato da ‘Sport Bild’ Ginter sarebbe pronto a fare il suo ritorno a Friburgo. Il club bianconero, dopo l’ufficialità da parte del Borussia Dortmund di Nico Schlotterbeck, non si fa quindi trovare impreparato ed è pronto ad inserire a roster un difensore esperto come il nazionale teutonico. Un trasferimento quello di Ginter che ben presto potrebbe anche essere annunciato in via ufficiale dopo essere stato accostato a grandi club italiani e non solo, considerando anche il Bayern Monaco.