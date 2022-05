Rui Patricio e Skorupski insuperabili: solo un punto per Mourinho

Il posticipo serale dell’Olimpico tra Roma e Bologna valido per la 35esima giornata di Serie A finisce 0-0

Portieri sugli scudi nella sfida dell’Olimpico, posticipo domenicale della 35esima giornata di Serie A tra Roma e Bologna, terminato . Non sono mancate le emozioni e le occasioni, nonostante il punteggio. Tra i migliori in campo, infatti, i due portieri, che si sono fatti trovare sempre pronti quando chiamati in causa.

In particolare, sugli scudi, la prova di Skorupski. Il portiere polacco ha risposto presentissimo sia nel primo tempo a Zaniolo e Carles Perez, sia a Kumbulla nella ripresa. Il pareggio della Roma garantisce la matematica qualificazione in Champions League alla Juventus, con i giallorossi che agganciano la Lazio a 59 punti nella lotta al quinto posto. Domani, contro la Salernitana, l’Atalanta può provare ad accorciare e portarsi a 58 punti. Il Bologna invece, già matematicamente salvo, si conferma in un ottimo momento di forma e, dopo aver fermato Milan, Juventus ed Inter, blocca anche la Roma.

Roma-Bologna 0-0

CLASSIFICA:

Milan punti 77, Inter 75, Napoli 70, Juventus 69, Lazio 59, Roma 59, Fiorentina 56, Atalanta* 55, Hellas Verona 52, Torino 47, Sassuolo 46, Udinese 43, Bologna 43, Empoli 37, Sampdoria 33, Spezia 33, Cagliari 28, Salernitana** 25, Genoa 25, Venezia* 22.

*Una partita in meno

**Due partite in meno