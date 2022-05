Mourinho punge: “Voi e gli arbitri ossessionati da Zaniolo”

Mourinho punge sul tema Zaniolo dopo la sfida pareggiata all’Olimpico dalla sua Roma contro il Bologna

“Per me la partita è stata giocata con poca qualità, la squadra che voleva vincere non ha fatto tanto, mentre la squadra che non voleva vincere ha fatto la sua gara: è stata una gara povera di qualità”. Non nasconde la propria amarezza José Mourinho ai microfoni di ‘DAZN’ al termine della sfida pareggiata dalla sua Roma contro il Bologna.

“Se ha influito la Conference League? Sì la gara di giovedì ha influito, anche quella di giovedì prossimo. Siamo in una situazione bella, ma dura e complicata, giovedì giocheremo 14 gare in Europa al giovedì, il Leicester ha fatto riposare 9 giocatori, la situazione non è semplice”. Sulla sfida: “Abbiamo sbagliato delle opportunità, la gara è stata brutta, responsabilità nostra che non abbiamo giocato abbastanza bene, responsabilità loro che non si sono preoccupati e dell’arbitro che ha deciso di lasciar fare”. Sui cambi: “Pellegrini e Karsdorp sono entrati bene, ma non abbiamo avuto quell’impatto che pensavo di poter avere con i quattro cambi, Abraham e Zalewski non sono invece entrati molto bene, abbiamo avuto qualche opportunità per far gol, ma non è stato sufficiente”. Infine sulla prova di Zaniolo e la possibilità di vederlo titolare giovedì: “Voi giornalisti e gli arbitri avete un’ossessione con lui”.