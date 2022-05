Soncin non si arrende: “Contro la Salernitana servirà questo spirito”

Le dichiarazioni di Andrea Soncin, neo-allenatore del Venezia, dopo la sconfitta dell’Allianz Stadium contro la Juventus

Venezia sconfitto di misura 2-1 all’Allianz Stadium dalla Juventus, malgrado una buona prestazione complessiva.

Andrea Soncin, alla prima gara sulla panchina dei lagunari dopo l’esonero di Zanetti, analizza in conferenza stampa la gara persa contro Bonucci e compagni: “Oggi c’è stata una prestazione importante da parte della squadra, ci abbiamo provato fino alla fine. Va dato però atto alla forza e alla reazione della Juventus dopo il pareggio. Nel finale loro hanno coperto bene il campo e ci hanno concesso poche situazioni favorevoli”.

Juventus-Venezia, Soncin: “Oggi risposta importante per il finale di campionato”

Soncin poi aggiunge: “Servirà questo spirito per la prossima gara, giovedì contro la Salernitana per noi è uno scoglio decisivo della stagione. In questi giorni abbiamo lavorato su diversi aspetti, anche sulla costruzione dal basso. Dobbiamo e possiamo fare meglio, oggi i ragazzi hanno dato già una risposta importante per questo finale di campionato”.