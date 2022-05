DIRETTA Serie A, Roma-Bologna 0-0 | Skorupski straordinario su Zaniolo LIVE

Posticipo domenicale della trentacinquesima giornata, Roma-Bologna verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

A cavallo tra le due sfide contro il Leicester, la Roma scende in campo questa sera nel posticipo domenicale della trentacinquesima giornata di Serie A. Allo ‘Stadio Olimpico’ i giallorossi ospitano un Bologna in serie positiva e reduce dalla clamorosa vittoria casalinga contro l’Inter. Una sfida da vincere per difendere il quinto posto in classifica, anche se il pensiero andrà inevitabilmente anche alla semifinale di ritorno di Conference.

Senza lo squalificato Sergio Oliveira e l’infortunato Henrikh Mkhitaryan, José Mourinho ha avuto pochi margini di manovra a centrocampo, ma farà riposare diversi titolari negli altri ruoli. L’undici giallorosso dovrà tuttavia fare attenzione a non sottovalutare una squadra reduce da cinque risultati utili consecutivi (due vittorie e tre pareggi). Conclusasi sull’1-0 per i felsinei, la gara di andata è stata una delle prestazioni più brutte della squadra romanista, che va a caccia di rivincite nella sfida odierna. Dal punto di vista statistico, gli ultimi quattro scontri diretti disputati nella Capitale si sono conclusi tutti con un gol di scarto (tre vittorie giallorosse e una rossoblu). Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Roma-Bologna

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Maitland-Niles, Veretout, Cristante, El Shaarawy; Carles Perez, Zaniolo; Afena-Gyan. All. Mourinho

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; Kasius, Dominguez, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic. All. Mihajlovic (in panchina De Leo)

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 77, Inter 75, Napoli 70, Juventus 69, Lazio 59, Roma* 58, Fiorentina 56, Atalanta* 55, Hellas Verona 52, Torino 47, Sassuolo 46, Udinese 43, Bologna* 42, Empoli 37, Sampdoria 33, Spezia 33, Cagliari 28, Salernitana** 25, Genoa 25, Venezia* 22.

*Una partita in meno

**Due partite in meno