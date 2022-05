Missione giovani per ten Hag: clamoroso ritorno per Cristiano Ronaldo

Per Cristiano Ronaldo possibile un clamoroso ritorno: l’addio al Manchester United apre alla suggestione

Il Manchester United ha affidato a ten Hag il nuovo corso. L’attuale tecnico dell’Ajax dovrà riportare in alto i ‘Red Devils’ e farlo tramite un progetto di ringiovanimento della rosa.

Una missione che potrebbe portare Cristiano Ronaldo lontano ancora una volta dall’Old Trafford. Di questo parla il ‘Mirror’ secondo cui nonostante i 23 gol stagionali, di cui 17 in Premier League, il fuoriclasse portoghese non è certo della sua conferma. Anzi, vista la quasi certa esclusione dalla Champions e la volontà della società di puntare sui giovani che non garantirebbe a CR7 la certezza del posto in squadra, l’ex Juventus starebbe maturando l’idea di andare via dopo una sola stagione.

Calciomercato, ritorno al Real per Ronaldo: l’ipotesi

Un addio che, secondo il tabloid britannico, riaprirebbe la strada ad un clamoroso ritorno. Sarebbe il Real Madrid la società pronta ad accogliere Ronaldo. Florentino Perez ha in cima ai suoi desideri Mbappe ma per il francese si registra la corte serrata del Psg per il rinnovo. Così, dovesse fallire l’assalto, CR7 rappresenterebbe il modo – anche più economico – per consolarsi e l’idea piace non poco all’interno della dirigenza blanca.