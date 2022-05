La Juventus ha trovato l’erede di Chiellini: lo ‘porta’ Arthur

Giorgio Chiellini dirà addio alla Juventus al termine della stagione. Il difensore potrebbe chiudere la carriera negli Stati Uniti

Sta per finire la lunga e vincente avventura di Chiellini alla Juventus. Il capitano bianconero dirà addio a fine stagione per, probabilmente, andare a chiudere la carriera nella Major League Soccer statunitense.

Per il post Chiellini è saltata fuori la ‘suggestione’ Skriniar, affare ai limiti dell’impossibile visto che lo slovacco intende restare all’Inter rinnovando il contratto in scadenza fra un anno. Sulla lista di Cherubini e soci ci sono comunque diversi nomi al di là del nerazzurro (‘sogno’ di Allegri), secondo ‘Sky Sport’ per uno dei più ‘caldi’ potrebbe venir utilizzato come contropartita il brasiliano Arthur, di certo non al centro dei piani futuri di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, ‘carta’ Arthur per Gabriel: ecco gli ostacoli

Uno dei nomi in cima alla lista per l’eredità di Chiellini è Gabriel, brasiliano affermatosi all’Arsenal dopo l’esplosione al Lille ed essere stato vicino al Napoli prima del trasloco in quel di Londra. E’ uno dei punti fermi dei ‘Gunners’ di Arteta, per questo motivo l’operazione si presenta tutt’altro che semplice.

Alto 190cm e di piede mancino come, appunto, Chiellini, Gabriel potrebbe avere una valutazione di 45-50 milioni di euro considerato che nel 2020 vennero spesi 26 milioni di euro per il suo cartellino e che il suo contratto da circa 3,5 milioni di euro scade a giugno 2025.

Secondo la medesima fonte, la Juve potrebbe inserire nell’affare il connazionale Arthur, stimatissimo dallo stesso Arteta e lo scorso gennaio vicino proprio al trasferimento all’Arsenal.