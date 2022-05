Sorpresa doppia: si dimezza l’ingaggio e firma fino al 2024

La svolta ora sembra sempre più vicina per il futuro del big. È pronto a firmare fino al 2024 e con l’ingaggio che ora si dimezza

A volte nel calcio, bisogna badare al sodo e mettere da parte qualcos’altro. Perché viene prima la maglia, poi anche le aspirazioni, la vita in un club e i progetti di squadra.

Probabilmente è questo che sta balenando nella testa di Samir Handanovic. Il portiere ha ormai legato indissolubilmente la sua carriera all’Inter, tra le vittorie e qualche delusione di troppo. La sua assenza si è sentita tantissimo nell’ultima partita contro il Bologna, quella terminata con una sconfitta decisiva, soprattutto in chiave scudetto. Assolutamente imprescindibile e per questo l’estremo difensore proverà a recuperare fino all’ultimo istante per la partita di oggi contro l’Udinese. Altrimenti, toccherà di nuovo a Ionut Radu. Ma, tra gli affari di campo, e uno scudetto che ora pende molto di più dalla sponda rossonera di Milano, fa capolino anche il futuro e potrebbe presto regalare grosse novità proprio ad Handanovic e all’Inter.

Handanovic-Inter, vicina la fumata bianca per il rinnovo

Il calciomercato non dorme mai, neanche di fronte alle sentenze del campo, quelle finali, quelle pesanti. Il portiere ex Udinese, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, è sempre più vicino al rinnovo. E non è questa l’unica novità. Infatti, il prolungamento potrebbe essere imbastito per due anni, e quindi fino al 2024. Probabilmente, si tratterebbe di un rinnovo di un anno con opzione per il secondo, ma che comunque testimonia il progetto che è ancora saldo attorno al portiere. Però, l’ingaggio sarebbe dimezzato, rispetto agli attuali 3,2 milioni che lo sloveno percepisce. Lui, capitano e impassibile, potrebbe restare e fare da chioccia a chi il futuro deve costruirselo all’Inter. E non si può non pensare ad André Onana. Intanto, il campo perché ora i nerazzurri non possono davvero più sbagliare. E potrebbe non bastare, comunque.