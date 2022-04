DIRETTA Serie A, Spezia-Lazio 1-0: Amian la sblocca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Picco’ tra lo Spezia di Thiago Motta e la Lazio di Sarri in tempo reale

La Lazio è di scena sul campo dello Spezia nel quarto anticipo del sabato valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A, sedicesimo turno del girone di ritorno.

Dopo il ko casalingo contro il Milan, i biancocelesti di Maurizio Sarri vogliono tornare alla vittoria per scavalcare almeno momentaneamente la Roma al quinto posto in classifica che vale la qualificazione alla prossima Europa League. Ma i bianconeri di Thiago Motta, reduci dalle sconfitte contro Inter e Torino, hanno bisogno di conquistare gli ultimi punti necessari a certificare l’aritmetica salvezza ed evitare di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere. All’andata i capitolini si imposero con un netto 6-1. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Picco’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Spezia-Lazio

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Hristov, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior; Verde, Agudelo, Gyasi; Manaj. All. Thiago Motta

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

CLASSIFICA: Milan punti 74, Inter 72, Napoli* 70, Juventus 66, Roma 58, Lazio 56, Fiorentina 56, Atalanta 55, Verona* 52, Sassuolo* 46, Torino 44, Udinese 43, Bologna 42, Empoli 37, Spezia 33, Sampdoria* 33, Cagliari* 28, Salernitana** 25, Genoa* 25, Venezia** 22.

*Una partita in più

**Una partita in meno