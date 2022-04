DIRETTA derby Sampdoria-Genoa 0-0: si parte LIVE

Calciomercato.it vi offre il derby del ‘Ferraris’ tra la Sampdoria di Giampaolo e il Genoa di Blessin in tempo reale

La Sampdoria e il Genoa si affrontano nel derby della Lanterna valido per la 35esima giornata del campionato di Serie A, sedicesimo turno del girone di ritorno, che mette in palio tre punti fondamentali nella corsa salvezza.

Da un lato i blucerchiati di Giampaolo vanno a caccia di una vittoria che manca da cinque partite per mettere 8 punti di distacco tra loro e la Salernitana terzultima, sebbene i campani abbiano due gare in meno. Dall’altro i rossoblu di Blessin vogliono dare seguito al successo sul Cagliari per portarsi a due sole lunghezze dai ‘cugini’. All’andata l’allora squadra di D’Aversa si impose 3-1 su quella che fu di Shevchenko. Calciomercato.it vi offre il derby del ‘Marassi’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Sampdoria-Genoa

SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby; Sensi, Sabiri; Caputo. All. Giampaolo

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Ostigard, Bani, Vasquez; Sturaro, Badelj; Galdames, Amiri, Ekuban; Destro. All. Blessin

CLASSIFICA: Milan punti 74, Inter 72, Napoli* 70, Juventus 66, Roma 58, Lazio 56, Fiorentina 56, Atalanta 55, Verona* 52, Sassuolo* 46, Torino 44, Udinese 43, Bologna 42, Empoli 37, Spezia 33, Sampdoria 30, Cagliari* 28, Salernitana** 25, Genoa 25, Venezia** 22.

*Una partita in più

**Una partita in meno