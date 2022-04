Allegri vuole il big dell’Inter: la Juventus prepara la maxi offerta

La Juventus ragiona sul mercato che sarà e guarda in casa Inter, ecco il colpo dai nerazzurri che può cambiare tutto

Il mercato che verrà inizia a prendere forma e una delle protagoniste annunciate sarà sicuramente la Juventus, che proverà a chiudere questa stagione nel migliore dei modi per poi mettere mano a una campagna di rafforzamento fondamentale. Dopo due stagioni in cui i bianconeri di fatto non sono mai stati realmente in corsa per lo scudetto, la prossima annata dovrà necessariamente essere quella del riscatto.

Per farlo, come detto, occorreranno acquisti di spessore. Con la Juventus che almeno al momento sembra chiamata a fare una scelta. Come spiega ‘Tuttosport’, dopo il colpo Vlahovic a gennaio, per Cherubini c’è margine per un solo colpo di pregio, a livello di esborso economico. Dunque, bisognerà scegliere dove direzionare il budget, se sul centrocampo o sulla difesa. Qualcosa potrebbe cambiare invece in caso di offerta irrinunciabile per de Ligt, a quel punto i colpi fattibili di spessore economico diventerebbero almeno due. Proprio sulla retroguardia, occorre fare valutazioni accurate e si guarda in casa Inter per un colpaccio da strappare ai rivali.

Juventus, restyling della difesa: Skriniar per il dopo Chiellini

Il nome caldo, secondo il quotidiano torinese, è quello di Milan Skriniar. Lo slovacco piace molto ad Allegri, il contratto in scadenza nel 2023 con i nerazzurri potrebbe alla fine agevolarne l’arrivo in caso di mancato rinnovo, anche se Marotta, comprensibilmente, sparerà comunque alto, dovendo rinforzare una rivale. Ma la concorrenza dall’estero (Premier League) non mancherebbe. Potrebbe essere lui comunque il dopo Chiellini, un’idea che, nelle prossime settimane, si capirà se potrà diventare qualcosa di più concreto.