Sessanta milioni di euro, l’Inter sacrifica altri due big

L’Inter di nuovo costretta a fare cassa attraverso la cessione dei big: l’obiettivo è un saldo di 60 milioni di euro. Tutti i dettagli

Torna l’incubo cessioni per l’Inter in vista del calciomercato estivo. Dopo i sacrifici di Lukaku e Hakimi, nella prossima estate la società nerazzurra potrebbe salutare altri big, con i tifosi già pronti alla contestazione.

A riportarlo è ‘Tuttosport’: l’asticella sarebbe fissata a 60 milioni di euro di cassa da ricavare dalle cessioni. Non si tratta però di plusvalenze, ma del saldo tra arrivi e partenze e, contestualmente, una riduzione del 15% del monte ingaggi, pari a circa altri 20 milioni. Secondo quanto riferito dal quotidiano, il primo indiziato a salutare in estate è Dumfries: su di lui è piombato Bayern Monaco, che già lo voleva ai tempi del PSV, – e per 30 milioni potrà arrivare la fumata bianca. Un anno dopo l’Inter incasserebbe il doppio di quanto ha pagato nella scorsa estate. Ma l’eventuale addio dell’olandese non basterà.

Calciomercato Inter, i big in bilico da Lautaro a Barella

Il timore dell’Inter è che debba essere sacrificato uno tra Lautaro Martinez, Skriniar, Bastoni e Nicolò Barella. Al momento il giocatore che sembra più facilmente piazzabile è il ‘Toro’, che ha diversi estimatori in Europa, Atletico Madrid su tutti, e sarebbe rimpiazzato a zero da Paulo Dybala. Il rischio di perdere Barella potrebbe diventare reale se Antonio Conte dovesse sbarcare sulla panchina del PSG, ipotesi al momento smentita. Per Skriniar, che piace e tanto a Massimiliano Allegri, potrebbero invece arrivare offerte da Premier e Bundesliga, così come per Bastoni. Infine, per alleggerire il monte ingaggi si cercherà l’addio anticipato ad Arturo Vidal e Alexis Sanchez, che però andrà liquidato. Entrambi sono in scadenza di contratto nel 2023.