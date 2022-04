Skriniar alla Juventus: scelta la contropartita per l’Inter

Destini incrociati tra Juventus e Inter in vista del prossimo calciomercato: attenzione a Skriniar

C’è già grande attesa in vista del match del prossimo 11 maggio tra Inter e Juventus. Allo stadio Olimpico di Roma, infatti, le due formazioni si affronteranno nella finalissima di Coppa Italia, un trofeo sicuramente tanto ambito sia da Massimiliano Allegri che da Simone Inzaghi.

Proprio l’allenatore bianconero, secondo le voci circolate questa mattina su Tuttosport, avrebbe chiesto alla dirigenza un maxi colpo per la difesa in vista della prossima stagione, così da preparare l’eredità di Giorgio Chiellini a prescindere da quello che sarà il suo futuro da calciatore alla Juventus o meno.

Si tratta di un nome che ha fatto infiammare non solo la tifoseria juventina, ma soprattutto – con emozioni del tutto opposte – quella interista, visto che il giocatore in questione è Milan Skriniar. Un’idea che sa tanto di operazione impossibile, non solo per il fortissimo legame tra il centrale slovacco e l’Inter, ma anche perché raramente due club così rivali hanno storicamente concluso affari di questo calibro.

Calciomercato Inter, la Juve vuole Skriniar: Arthur il preferito dai tifosi

In riferimento alle poche trattative portate avanti da Inter e Juventus negli ultimi anni, divenne celebre ad esempio lo scambio Guarin-Vucinic saltato solamente per le proteste dei tifosi nerazzurri contro l’allora presidente Thohir, che ad affare praticamente concluso diede ascolto al popolo interista e mandò in fumo la trattativa coi bianconeri.

Ipotizzando un possibile scambio tra i due club, abbiamo chiesto agli utenti di Calciomercato.it quale sarebbe la contropartita perfetta alla cessione di Skriniar alla Juventus. Tra i nomi proposti nel sondaggio lanciato su Twitter, è stato Arthur a trionfare con il 39,1%. Subito dopo Rabiot (27,8%) e McKennie (21,8%), ultimo posto per Danilo con l’11,3%.