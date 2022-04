La Juventus rifiuta il suo acquisto: lo compra l’Inter

Juventus e Inter incrociano i loro destini anche in sede di calciomercato. C’è un calciatore in uscita dal Paris Saint Germain che fa gola: la situazione

L’Inter è in lotta per lo scudetto, mentre la Juventus punta a sfilare il terzo posto dalle mani del Napoli proprio in questo rush finale. Poi si affronteranno nella finalissima di Coppa Italia e alla riapertura del calciomercato le due grandi rivali potrebbero incrociare nuovamente i rispettivi destini, con particolare riferimento ad obiettivi comuni. Un calciatore accostato sia alla Juventus che all’Inter che stuzzica entrambe può essere Leandro Paredes, centrocampista argentino del Paris Saint Germain.

Sia i bianconeri che i nerazzurri vanno a caccia di novità per le rispettive mediane, e l’ex romanista del PSG può rappresentare una soluzione intrigante per qualità ed esperienza internazionale. Lo stesso Paredes intanto non ha vissuto un’annata completamente esaltante a Parigi, con la compagine di Pochettino che ha fallito totalmente il grande obiettivo stagionale rappresentato dalla Champions, salutata già agli ottavi. Al contrario è arrivata la vittoria della Ligue 1 che però non può bastare a Messi e compagni finiti sotto esame.

Calciomercato Juventus, il PSG vuole cedere Paredes: la pista più calda però è l’Inter

Aria quindi di cambiamenti ulteriori al PSG che deve alzare l’asticella della qualità e dell’attenzione per ambire ai massimi traguardi nella prossima stagione. A tal proposito anche Paredes potrebbe finire altrove come confermato anche da ‘L’Equipe’, che evidenzia come la società transalpina voglia cedere l’argentino per fare spazio ad un top player di livello assoluto: nel mirino uno tra Pogba, Paqueta e Milinkovic-Savic.

Prova a cambiare la mediana il PSG con almeno un nuovo inserimento, mentre l’argentino ex Roma finisce direttamente sulla lista dei partenti. A tal proposito la fonte francese evidenzia come Paredes sia stato offerto alla Juventus che però sta lavorando su altri profili per potenziare il proprio reparto. In questo contesto quindi è più calda la pista Inter, che dal canto suo ha bisogno di un alter ego di Brozovic.