Inzaghi trova il vice Brozovic in Serie A: scambio con l’ex

L’Inter oltre che allo scudetto pensa già alla prossima sessione di calciomercato estiva: scambio con l’ex per il vice Brozovic dalla Serie A

La corsa scudetto per l’Inter continua, anche se con una situazione più difficile del previsto, complicatasi dopo la sconfitta di Bologna. I nerazzurri continuano a essere dietro i rossoneri di due punti e dovrà sperare in un passo falso dei ‘cugini’ per sperare nel sorpresa.

Nel frattempo però la società nerazzurra si concentra anche sulla prossima sessione di calciomercato estiva, cercando soprattutto di rinforzare il centrocampo. In particolare Inzaghi sembrerebbe avere bisogno di un vice Brozovic, fresco di rinnovo fino al 2026. Così il mirino dell’Inter potrebbe essere puntato in Serie A, precisamente tra le fila dell’ex José Mourinho. Si pensa allo scambio alla pari.

Calciomercato Inter, Veretout il vice Brozovic: scambio con Gagliardini

Di colpi per la prossima stagione l’Inter ne ha già messi a segno diversi, rinnovando i contratti di molti big all’interno della rosa di Simone Inzaghi. Uno degli ultimi rinnovi è stato quello di Marcelo Brozovic, pedina fondamentale dello scacchiere interista che ha prolungato fino al 2026.

Inzaghi però sembrerebbe aver bisogno di un vice del croato a centrocampo e il mirino potrebbe essere puntato in Serie A. Secondo quanto riportato da ‘Interlive.it’, i nerazzurri sembrerebbero poter pensare a Jordan Veretout come vice Brozovic. Il francese sta vivendo un momento complicato nella Roma dall’arrivo di Oliveira e in estate potrebbe fare le valigie. Così l’Inter potrebbe tentare lo scambio con l’amatissimo ex Mourinho, mettendo sul piatto Roberto Gagliardini, che potrebbe essere una buona soluzione per il centrocampo giallorosso.