Allarme per Mkhitaryan, le condizioni dell’armeno

Mkhitaryan è uscito anzitempo durante Leicester-Roma: le ultime sulle condizioni del trequartista armeno

Il pareggio in casa del Leicester è stato accolto con soddisfazione della Roma. I giallorossi si potranno giocare le possibilità di qualificarsi alla finale nella gara di ritorno, all’Olimpico, davanti ai propri tifosi.

Dall’Inghilterra però non arrivano soltanto buone notizie per Mourinho che nel corso del match ha dovuto fare a meno di Mkhitaryan. Il trequartista armeno è stato costretto a chiedere il cambio al 55′ dopo aver accusato un problema fisico. Le prime indicazioni parlano di problema al flessore destro e le sensazioni non sono positive. Bisognerà ora attendere il responso degli esami a cui si sottoporrà il calciatore nelle prossime ore per capire l’esatta entità dell’infortunio.

Roma, infortunio Mkhitaryan: le ultime

Considerata la natura muscolare del problema, quasi certo lo stop in vista della gara di campionato di lunedì contro il Bologna, ma in dubbio la presenza dell’ex Arsenal anche nella sfida di ritorno contro il Leicester, prevista per giovedì prossimo.

A far presagire il peggio anche Mourinho che nel post gara ha affermato: “Non so come sta, ma per uscire in gare di questo livello le notizie non sono buone”.