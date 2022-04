Inter, Bastoni rivela su Conte e Gasperini: “Non è da tutti”

Alessandro Bastoni e l’Inter, un legame già fortissimo. Il difensore si racconta e svela diversi aneddoti, con protagonisti allenatori come Conte e Gasperini

Alessandro Bastoni, un nome e un cognome che vogliono dire molto per i tifosi dell’Inter, dopo le ultime stagioni che hanno consacrato il difensore italiano come tra i migliori nel panorama italiano.

È giovanissimo Bastoni, eppure ne parliamo già come un titolarissimo, quasi un veterano per la classe che mette in campo. Il centrale si è raccontato in un nuovo episodio di “Day Off”, ai microfoni di Diletta Leotta, partendo anche dall’esperienza all’Atalanta: “Gasperini per me è stato fondamentale, a 17 anni mi ha chiamato in prima squadra, in un’Atalanta che puntava già all’Europa – ricorda Bastoni -. Ha puntato su di me fin da subito, io ho ripagato la sua fiducia e lo ritengo una persona fondamentale per il mio percorso”.

E poi c’è stata l’Inter, dopo un po’, e soprattutto l’esplosione in maglia nerazzurra: “Ad Antonio Conte devo veramente tanto, mi ha consacrato, mi ha trasmesso tanto a livello tecnico e di mentalità. Non è da tutti far giocare un ragazzo nell’Inter, in un’Inter che doveva ripartire quindi gli devo tantissimo”.

Bastoni si racconta: dagli inizi all’esplosione con l’Inter

Il difensore parla anche del rapporto con il padre: “Lui giocava a calcio da ragazzo ma non è riuscito a sfondare quindi tutto quello che ha imparato ha cercato di trasmettermelo per il mio percorso, da piccolo mi portava lui a Bergamo agli allenamenti quindi si è creato un bellissimo rapporto tra di noi”. E poi dice chiaramente: “Senza una famiglia forte alle spalle si fa fatica a raggiungere determinati risultati. Abbiamo un bellissimo rapporto, sia con lui che col resto della famiglia”.

E un annuncio, tra presente e futuro, che farà felici tutti i tifosi: “Abbiamo fatto un bel campionato con l’Inter abbiamo vinto la Supercoppa, un campionato e l’Europeo con la maglia della Nazionale ma è solo l’inizio del mio percorso che mi regalerà, e regalerà ai miei tifosi, tante gioie”.