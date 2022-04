Il calendario più ‘pazzo’ di sempre: ad agosto ben 4 giornate

Neanche il tempo di concludere l’attuale annata di Serie A che si pensa già alla prossima, quella che nel calendario sarà inevitabilmente condizionata dal Mondiale

Il campionato di Serie A volge al termine con le ultime quattro giornate che sanciranno chi tra Milan e Inter diventerà campione d’Italia. Una lotta all’ultimo respiro tra le due compagini milanesi divise da due punti in classifica a favore della truppa di Stefano Pioli. Neanche il tempo di assaporare un rush finale che da tanti anni mancava in Serie A che si pensa già a quella che sarà la prossima stagione, inevitabilmente condizionata nella struttura dalla presenza ingombrante del prossimo Mondiale in Qatar.

L’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ analizza nel dettaglio la situazione in vista della prossima stagione a partire da un agosto praticamente rovente e ricchissimo di impegni utile ad anticipare al meglio l’inizio delle ostilità per poter lasciare spazio in tempo al Mondiale.

Serie A, si prospetta un agosto bollente tra calendario e Mondiale

Nello specifico ad agosto si giocheranno, oltre alla Supercoppa Italiana, la bellezza di quattro giornate di Serie A, ovvero un autentico record. Il tutto sarà propedeutico a liberare i calciatori che parteciperanno al Mondiale entro la mezzanotte di domenica 13 novembre, data in cui si giocherà la quindicesima giornata di campionato.

Il Mondiale quindi avrà luogo in Qatar nella fascia 21 novembre-18 dicembre, date attorno alle quali orbiteranno gli impegni dei club che si prospettano ricchissimi, senza sosta e con calendari serrati e ricchi di infrasettimanali. Dopo la Supercoppa del 12 agosto la Serie A inizierà con il primo turno che è in calendario domenica 14, al netto di anticipi e posticipi, mentre il secondo sarà nel weekend del 21, e a seguire terzo e quarto tra 28 e infrasettimanale del 31. Tre turni a settembre prima della sosta poi altri 5 ad ottobre 3 a novembre. Nel 2023 inoltre si riprenderà dalla sedicesima prima dell’Epifania con la fine del girone d’andata poi prevista per il 22 di gennaio. Il campionato infine si concluderà il 4 giugno. Dal punto di vista della Champions invece, la fase a gironi che normalmente si conclude a dicembre, questa volta si chiuderà il 2 novembre.