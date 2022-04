Accordo col Psg, Conte dice tutto

Antonio Conte è legato al Tottenham da un contratto in scadenza a giugno 2023

Il futuro di Conte potrebbe essere a Parigi, secondo diverse fonti – anche autorevoli – transalpine. Ovvero sulla panchina del Paris Saint-Germain, che sta valutando l’esonero di Pochettino finito nella bufera insieme a tanti giocatori dopo l’eliminazione agli ottavi di Champions.

Legato al Tottenham (in corsa per un posto Champions) fino a giugno 2023, oggi però Conte ha seccamente smentito le voci di una trattativa già avviata con il club dell’emiro: “E’ positivo che altre società apprezzino il mio lavoro – le sue parole in conferenza stampa a due giorni dalla sfida di Premier col Leicester – Il resto però non mi piace, non mi piace quando si inventano notizie solo per creare problemi. Questa cosa non è giusta per me, per il club e per i miei calciatori – ha tuonato l’ex tecnico di Inter e Juve – Ci vuole rispetto per le persone coinvolte, non inventando notizie false o bugie”.