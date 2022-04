No al rinnovo, ora Milan e Roma possono prenderlo gratis

Rinnovo in alto mare, ha rifiutato la proposta del Barcellona ed ora Roma e Milan possono prenderlo a zero

Milan e Roma ci provano. Il rinnovo sembra più complicato ed allora le due italiani pregustano il colpo a costo zero.

Del resto questa sarà l’estate dei parametri zero: da Mbappe a Pogba, passando per Dybala, tanto per restare sui più importanti, saranno tanti a cambiare squadra dopo aver visto i contratti andare a scadenze e non essere rinnovato. Una eventualità che potrebbe toccare anche uno dei talenti del Barcellona. Si tratta di un giovane difensore che ha attirato le attenzione delle big d’Europa.

Iker Cordoba, 16 anni ed un contratto in scadenza a giugno: come detto Milan e Roma hanno acceso i riflettori su di lui che però ha messo il rinnovo con i blaugrana in cima alle sue priorità. Anche i catalani, come riferisce ‘sport.es’, vogliono blindare il giovane talento della Masia, ma gli incontri per il rinnovo non hanno portato alla svolta.

Cordoba non rinnova: Milan e Roma in agguato

L’offerta economica presentata è lontana da quelle che il 16enne ha ricevuto dalle altre squadre interessate ed allora servirà venirsi incontro per la fumata bianca. Intanto il tempo passa e a due mesi dalla scadenza di contratto le parti non si sono ancora avvicinate. Logico pensare anche ad una separazione con le due italiane in prima fila per accaparrarsi Cordoba. Non le sole però perché anche Bayern Monaco e Borussia Dortmund si sono fatte avanti. E il tempo per il Barcellona potrebbe presto scadere…