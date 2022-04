CMIT TV | Milan-Investcorp: “Campagna acquisti subito importante”

Calciomercato da protagonista per il Milan. Tra top player e un sogno: le parole di Giuseppe La Scala alla CMIT TV

Sembra essere cambiato il vento per la lotta Scudetto. Il ko, inaspettato dell’Inter, a Bologna, ha rilanciato il Milan.

Per parlare del momento dei rossoneri, che si apprestano ad essere ceduti ad un nuovo proprietario, CMIT TV ha contatto l’Avvocato, Giuseppe La Scala, tra i Piccoli Azionisti del Milan: “Scudetto?Adesso il destino è nelle nostre mani, se siamo bravi lo scudetto lo vinciamo”.

Il Milan, come detto, si prepara a passare di mano. La trattativa tra Elliott e Investcorp, conclusa la due diligence, è ormai davvero ai dettagli: “Credevo che l’arrivo di Investcorp fosse modellato sul sistema Elliott, invece le notizie che arrivano sono di un’iniziativa che sin dalla prossima campagna acquisti si vuole lasciare un segno significativo – prosegue La Scala -. Una nuova svolta anche in ottica stadio, un’iniziativa solitaria e non più modellata su una cooperazione con l’Inter”.

Closing in arrivo – “C’è massima riservatezza sui negoziati, ma tutti ammettono che l’operazione sia ai dettagli. Semmai c’è da immaginare che Investcorp faccia di questa operazione un modello diverso rispetto a quello di Elliott, questo significa accorciare i tempi”.

Milan, calciomercato da protagonista: parla La Scala

Parlando di calciomercato, che sarà importante, La Scala svela un sogno: “La vicenda Donnarumma era abbastanza segnata, era un addio inevitabile. Per quanto riguarda il prossimo mercato sicuramente il Milan si muoverà per una attaccante di valore indipendentemente da Origi. Ad esempio un Modric che arriva al Milan per me sarebbe entusiasmante, ma questo è un mio sogno. Modric è un malato di Milan, ha il cuore a strisce rossonere. La struttura ha bisogno di 2-3 innesti, se fossero top player allora il Milan potrebbe competere anche in Champions League”.