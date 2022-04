CM.IT | Il Milan procede a piccoli passi: affare Nazionale

Il Milan è attualmente impegnato nella corsa verso lo Scudetto, dopo il passo falso dell’Inter a Bologna, ma si muove anche il mercato

L’obiettivo, adesso, è uno solo: lo Scudetto. A maggior ragione dopo la debacle dell’Inter, nel recupero della ventesima giornata del campionato di Serie A, contro il Bologna. I rossoneri sono padroni del proprio destino, con 10 punti nelle ultime quattro partite, la vittoria del campionato è assicurata.

I rossoneri di Stefano Pioli hanno mantenuto i due punti di vantaggio sui ‘cugini’ nerazzurri, guidati da Simone Inzaghi, ma per arrivare alla conquista del titolo dovranno fare attenzione alle prossime partite, sempre che i rivali non sbandino nuovamente. In ogni caso, tutti sono focalizzati sul grande obiettivo da raggiungere. Senza dimenticare, poi, la cessione del club da parte di Elliott, visto che le ultime notizie che arrivano parlano di fumata bianca all’orizzonte.

La due diligence non ha riscontrato problemi e il Milan potrebbe, a stretto giro di posta, passare al fondo di origine araba Investcorp per una cifra pari, o vicina, a 1.1 miliardi di euro. Un passo importantissimo per il futuro della società, attualmente guidata dal presidente Paolo Scaroni e dall’amministratore delegato Ivan Gazidis. Una situazione che influenzerà, inevitabilmente, anche il calciomercato della prossima estate, con i futuri proprietari pronti ad investire per rinforzare la rosa attualmente a disposizione dell’allenatore Stefano Pioli.

Berardi al Milan, la trattativa procede: i dettagli

In quest’ottica, uno dei nomi più caldi è quello di Domenico Berardi, capitano del Sassuolo e autore di ben quattordici e quindici assist in questa stagione, che non è ancora terminata. Un ruolino di marcia di tutto rispetto per il 27enne esterno d’attacco mancino, che potrebbe davvero lasciare i neroverdi nella prossima finestra del mercato. Per il Nazionale di Roberto Mancini, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, i colloqui tra tutte le parti in causa procedono, il calciatore interessa molto al Milan e a Pioli, che in questa stagione ha alternato in quella zona di campo Messias e Saelemaekers, con risultati altalenanti.

Il Sassuolo, si sa, è una bottega cara e chiede per il cartellino una cifra compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro, ma i rossoneri potrebbero strappare uno sconto e provare a chiudere per 25 milioni: una somma, comunque, importante viste le difficoltà economiche che incontrano praticamente tutti i club. I discorsi, in ogni caso, proseguono e vi terremo aggiornati quando ci saranno delle novità.