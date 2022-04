Addio Juve: accordo chiuso a 50 milioni di euro

Le ultime di calciomercato Juventus mettono in evidenza le clamorose indiscrezioni provenienti dalla Spagna. Ecco tutti i dettagli

Piace moltissimo a Juventus e Inter, ma in questo periodo è stato accostato con insistenza soprattutto ai bianconeri come possibile erede di Paulo Dybala. Il suo futuro, però, potrebbe essere in Premier League.

Curiosità: il suo agente per l’Europa è Giovanni Branchini, ovvero colui il quale cura gli interessi di Massimiliano Allegri. Stiamo parlando di Gabriel Jesus, che potrebbe verosimilmente proseguire la sua avventura in Inghilterra. Cambiando tuttavia squadra, l’attuale che è il Manchester City per trasferirsi a Londra, sponda Arsenal.

Calciomercato Juventus, Gabriel Jesus diretto all’Arsenal: “Accordo col City”

Diverse fonti inglese danno i ‘Gunners’ in pole per il brasiliano ex Palmeiras, con i contatti tra il Ds dei londinesi Gaspar e lo stesso calciatore partiti già nei mesi scorsi. In scadenza nel 2023, Gabriel Jesus vuole tornare ad avere un ruolo da protagonista che al City potrebbe non avere definitivamente più con l’approdo, quasi certo, di Haaland. Per gli spagnoli di ‘Todofichajes.com’ il trasloco del classe ’97 alla corte di Arteta è pressoché certo perché i due club “avrebbero già raggiunto un accordo sulla base di 50 milioni di euro”.