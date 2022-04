Decisione UFFICIALE dopo Bodo-Roma: tre giornate di squalifica

Decisione ufficiale dell’UEFA sui fatti di Bodo-Roma, match d’andata dei quarti di finale di Conference League

La UEFA ha preso la sua decisione sui fatti di Bodo-Roma, sfida valevole per l’andata dei quarti di Conference League.

Già sospesi il tecnico dei norvegesi Knutsen e il preparatore dei portieri della squadra di Mourinho, Nuno Santos, ora il massimo organismo calcistico europeo ha deciso di squalificare entrambi per tre giornate. Nuno Santos non sarà quindi in panchina nella doppia sfida col Leicester valevole per le semifinali di Conference League e per l’eventuale finale.