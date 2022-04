Colpo Liverpool, la firma è UFFICIALE

Liverpool, la tanto attesa ufficialità è ora arrivata: a darne l’annuncio è stato proprio il club inglese

Mancava ormai soltanto l’ufficialità: Jurgen Klopp siederà sulla panchina del Liverpool almeno fino al 2026. Il tecnico tedesco ha infatti firmato il nuovo contratto che lo legherà ai ‘Reds’ per altre due stagioni (il precedente scadeva nel 2024).

Ufficialità è stata data proprio dal club inglese. Oltre a Klopp, anche gli assistenti Pepijn Lijnders e Peter Krawietz hanno rinnovato il proprio contratto. Klopp ha raccontato la sua gioia ai canali ufficiali del club dicendo: “Ci sono così tante parole che potrei usare per descrivere come mi sento in merito a questa notizia: felice, benedetto, privilegiato ed eccitato. C’è così tanto da amare di questo posto. Come ogni sana relazione bisogna sempre essere concordi su due fronti, la sensazione è che sia io che il Liverpool fossimo giusti l’uno per l’altro. C’è tantissima energia in questo ambiente e ancora grande freschezza”.