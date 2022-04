DIRETTA Conference League, Leicester-Roma 0-1 | Intervallo LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘King Power Stadium’ tra il Leicester di Rodgers e la Roma di Mourinho in tempo reale

La Roma è di scena sul campo del Leicester in una gara valida come andata delle semifinali di Conference League tra due formazioni che stanno deludendo le aspettative nei rispettivi campionati.

Da un lato i giallorossi di Mourinho, quinti in Serie A ma mai veramente in lotta per i posti che valgono la Champions, sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato il Vitesse agli ottavi di finale ed il Bodo/Glimt ai quarti. Dall’altro le ‘Foxes’ di Rodgers, decime in Premier, hanno avuto la meglio su Randers, Rennes e Psv Eindhoven dopo essere retrocessi dall’Europa League. Tra una settimana il ritorno in Italia. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘King Power Stadium’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Leicester-Roma

LEICESTER (4-3-3): Schmeichel; Pereira, Fofana, Evans, Castagne; Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall; Albrighton, Vardy, Lookman. All. Rodgers

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Mkhitaryan, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho