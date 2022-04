CMIT TV | “Inutile proseguire”: per Sarri c’è già la destinazione

Tra Sarri e Zaniolo, Furio Focolari parla alla CMITV di presente e futuro di Lazio e Roma: le sue dichiarazioni

Continua a far discutere Nicolò Zaniolo. Il numero 22 della Roma è un nome che accende il dibattito, sia sul mercato che per le prestazioni in campo.

In quest’annata ha avuto qualche picco (come la tripletta contro il Bodo/Glimt) ma anche prestazioni sottotono. Del resto il suo bottino in Serie A è magro: due gol e un assist che per chi è stato impiegato come attaccante non è certo granché.

In attesa che entrino nel vivo le discussioni sul suo futuro, Furio Focolari è intervenuto alla CMIT TV e ha parlato dell’attuale momento del 22enne: “Zaniolo è un attaccante che ha fatto 2 gol e un assist in Serie A. Sono numeri che non vanno, ma ha l’attenuante degli infortuni. Ha 23 anni ma è come se ne avesse 21 perché ha perso due stagioni. Su Zaniolo ho avuto quasi delle certezze che fosse pronto ad esplodere come grandissimo campione, adesso ho dei dubbi grossi”.

Roma, paragone Zaniolo-Balotelli: Focolari alla CMIT TV

Furio Focolari continua nella sua analisi su Zaniolo: “Dei numeri si vedono ogni tanto, ma molto ogni tanto. Ci sono partite che si assenta, altre in cui sembra Don Chisciotte contro i mulini a vento e non ottiene quasi mai risultati. Bisogna sapere se dipende dall’infortunio o Zaniolo è questo: se fosse questo, è uno come Balotelli che a trent’anni si pensa che potrebbe fare qualcosa di buono”.

Lo stesso Focolari ha parlato della Lazio e di Maurizio Sarri: “Mi auguro che trovi una soluzione e se ne vada. Se non vai d’accordo con Lotito è inutile proseguire il rapporto. All’estero ha mercato, mentre in Italia no: il Napoli non lo riprenderebbe, idem la Juve, l’Inter invece non vuole”.