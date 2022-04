Zaniolo spiazza anche la Juve sul suo futuro: “Non si sa mai”

Nicolò Zaniolo non si ferma e pensa al futuro, tra campo e calciomercato. Le sue dichiarazioni potrebbero aver spiazzato anche la Juve

Nicolò Zaniolo è arrivato a un punto cruciale della sua carriera, per forza di cose. Quel punto in cui o arriva il salto di qualità o rischia di rimanere invischiato nel limbo dei campioni in potenza e non in atto.

Ma comunque, le caratteristiche, le giocate, la qualità di Zaniolo sono veramente troppo per restare nel dimenticatoio, nonostante una stagione ancora una volta di alti e bassi con la maglia della Roma. La pista Juve sul calciomercato andrà tenuta seriamente in considerazione, ma intanto il centrocampista offensivo si è raccontato ai microfoni di ‘The Athletic’ e parlando anche del suo futuro: “Io all’estero? Non si sa mai, la vita è imprevedibile. Sicuramente sarebbe un’esperienza che mi farebbe crescere. Non si può sapere cosa accadrà”. E poi aggiunge: “Vorrei vincere e diventare ancora più forte“, ma in questo caso non si riferiva al calciomercato.

Zaniolo spiazza la Juve e non solo: da Abraham a Mourinho

Non solo il futuro. Zaniolo, infatti, dopo aver aperto le porte all’estero, si è soffermato anche sull’attualità e sul rapporto con José Mourinho: “Si tratta di un motivatore e di un vincente. Ci sta insegnando la mentalità giusta e l’unione. Speriamo di vincere la Conference, a Roma un trofeo manca da tanto”. Dichiarazioni non banali, alle porte di una partita contro il Leicester che potrebbe dare nuova forma e sostanza alla stagione della Roma, che altrimenti rischia di scomparire incolore all’orizzonte di una Serie A che grosse gioie non sta regalando per gli uomini di Mourinho.