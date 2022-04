CMIT TV | Arriva un’altra conferma: “Lo terrei, se lo merita”

L’annuncio arriva in diretta alla CMIT TV da Antonio Caliendo, ecco la nuova conferma: “Lo terrei, se lo merita”

“Inzaghi merita la riconferma, grazie alle esperienze che ha fatto con la Lazio credo abbia dimostrato che può reggere una Serie A ad alto livello. Con la Lazio ha vinto e all’Inter ha tanti mezzi a disposizione”. A parlare, intervenuto alla CMIT.TV, è Antonio Caliendo, storico procuratore. L’agente ha parlato del passo falso del tecnico nerazzurro e in particolare del suo futuro: “Lui è al primo anno, c’era poi il nodo Lautaro che poteva partire e non è partito, Inzaghi riesce ad amalgamare la squadra molto bene, quasi fosse una famiglia. Fossi l’Inter lo terrei in considerazione per il futuro”.

Una conferma che si aggiunge a quella di Marotta nei confronti del tecnico piacentino. Caliendo, poi, ha parlato anche di altri tecnici: “Allegri mi fa pensare ad un nuovo Trapattoni, che è stato 10 anni di seguito alla Juve, conosce il club, la mentalità e gli obiettivi e si è immedesimato con la sua mentalità. Gli altri allenatori vedo Italiano tra gli emergenti, Pioli sta dimostrando tanto, possiamo dire che come allenatori siamo avanti parecchio su altre nazioni”.

Caliendo su Dybala: “La Juve ha fatto i suoi conti”

Il procuratore ha parlato anche dell’addio di Paulo Dybala: “Ho grande rispetto per il calciatore Dybala, è un campione, ma se la Juventus non ha ritenuto opportuno rinnovare o se l’accordo non è stato trovato, penso che la Juve abbia fatto bene i suoi conti e già sa quello che vuole fare nel prossimo campionato. La Juve ci ha sempre abituati a certezze delle sostituzioni, Ronaldo è partito ma è arrivato poi Vlahovic. Non dimentichiamo che la Juve sta facendo una campagna di rinnovo puntando molto sui giovani”.

Infine su Raiola: “Appena ricevuto con molta gioia la notizia dalla famiglia che Mino non è deceduto, vorrei richiamare quegli irresponsabili che mettono in giro notizie quando non sono certi. Siamo in mano a sciacalli che non vedono l’ora di appropriarsi notizie in anticipo dicendo fake news”.