Serie A, Fiorentina-Udinese 0-4: Deulofeu non si ferma più, Italiano ko

Al Franchi si è disputato il recupero della ventesima giornata di Serie A tra Fiorentina e Udinese. Ecco come è andata

Si è sciolta come neve al sole la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I Viola, che sembravano poter lottare per un posto in Champions League, hanno perso anche contro l’Udinese.

Dopo il ko contro la Salernitana, Terracciano e compagni sono stati sconfitti, nel recupero della ventesima giornata di Serie A, dai bianconeri. A decidere la partita sono state le reti di Mari, primo in Serie A, e di Deulofeu, al suo dodicesimo centro. In pieno recupero arrivano anche i centri di Walace e Udogie, per il pesantissimo 4 a 0 definitivo.

Con questo successo l’Udinese sale a quota 43. La Fiorentina resta ferma a 56, a dieci dal quarto posto, a due dal quinto, occupato dalla Roma.

Fiorentina-Udinese 0-4: 12′ Mari, 36′ Deulofeu, 91′ Walace, 95′ Udogie

CLASSIFICA: Milan punti 74, Inter* 72, Napoli 67, Juventus 66, Roma 58, Lazio 56, Fiorentina 56, Atalanta* 54, Verona 49, Sassuolo 46, Torino* 43, Udinese 43, Bologna* 39, Empoli 37, Spezia 33, Sampdoria 30, Cagliari 28, Salernitana* 25, Genoa 25, Venezia* 22.

*Una partita in meno