Cessione Milan, colpo di scena Mr Li: risarcimento shock

Nella trattativa per il passaggio di proprietà del Milan potrebbe arrivare un colpo di scena incredibile con Mr Li

Il destino del Milan sembra sempre più rivolto a Investcorp e a un futuro in cui i rossoneri faranno di tutto per tornare al loro antico splendore internazionale. La trattativa procede, anche oggi ve lo abbiamo raccontato su Calciomercato.it: c’è fiducia, anche se ora gli spifferi sono diminuiti. E questo può voler dire che la fase calda e decisiva è entrata nel vivo. Ci sono da attenere i tempi tecnici per il closing.

Ma a complicare la situazione c’è uno ‘spettro’ che arriva dal passato per il Milan, un terzo incomodo che però in questo caso diventa decisamente scomodo. A rispuntare stavolta è addirittura Yonghong Li, precedente proprietario del Milan, che – secondo quanto riportato da ‘Il Sole 24 Ore’, avrebbe addirittura avviato una causa con istanza di risarcimento per circa 320 milioni di euro. Ovvero la cifra che, più o meno, corrisponderebbe alla plusvalenza che Elliott otterrà dalla cessione a Investcorp.

Ormai quattro anni fa, l’ex proprietario del Milan diventato ormai celebre come Mr Li, era praticamente sparito dalle cronache poco dopo aver perso il club rossonero a vantaggio del fondo statunitense, a causa dell’escussione del pegno su circa 300 milioni di euro di finanziamento da parte di Elliott. Ora il colpo di scena proprio nel momento decisivo della trattativa per il nuovo passaggio di proprietà.