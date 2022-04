Diretta Liverpool-Villarreal | Formazioni ufficiali

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Liverpool-Villarreal, semifinale di andata della Champions League

Dopo aver eliminato Juventus e Bayern Monaco, il Villarreal affronta questa sera un’altra big europea come il Liverpool. In un tempio del calcio come ‘Anfield’, il ‘submarino amarillo’ vuole continuare a sognare, ma dovrà vedersela contro una delle squadre più in forma del momento. Imbattuti da 10 partite (ultima sconfitta contro l’Inter), i Reds vogliono sfruttare il fattore campo per rendere meno complicato il ritorno in Spagna.

La squadra allenata da Unai Emery tenterà di vendicare la partita del 2016, quando nella semifinale di ritorno dell’Europa League furono battuti per 0-3 dalla squadra inglese, dopo aver vinto in casa per 1-0. Sono questi gli unici due precedenti tra le due squadre, mentre sono cinque gli scontri diretti tra il tecnico spagnolo e Jurgen Klopp. Nei cinque precedenti, l’ex Arsenal e Psg ha vinto una sola volta, vincendo l’Europa League con il Siviglia nel 2016. Dopo di allora sono arrivati un pareggio e tre sconfitte, di cui una ai rigori nel quarto turno di Carabao Cup. Calciomercato.it seguirà la sfida di Anfield in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Liverpool-Villarreal

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Manè, Luis Diaz. All: Klopp

Villarreal (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Estupiñan; Chukwueze, Parejo, Capoue, Coquelin; Lo Celso; Danjuma. All: Emery