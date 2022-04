Assegno in bianco per comprarlo: la Juventus deve salutarlo

Rischia di saltare l’obiettivo della Juventus per la fascia sinistra. Ecco le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna

Potrebbe sfumare l’obiettivo della Juventus per rinforzare la corsia mancina della squadra di Massimiliano Allegri. In Spagna parlano di assalto della ricchissima squadra inglese: pronta addirittura un’offerta milionaria per il cartellino del calciatore.

Il club bianconero è a caccia di un sostituto di Alex Sandro, da almeno un paio di stagioni in evidente calo di rendimento. Piace molto Emerson Palmieri, che il Lione potrebbe non riscattare dal Chelsea, ma anche Renan Lodi dell’Atletico Madrid col quale Cherubini e soci già parlano del riscatto – con lo sconto – di Alvaro Morata. Per il brasiliano, nei radar fin da quando giocava ancora in Patria, il problema è la grande e ricca concorrenza. In particolare quella del Newcastle, emersa in queste ore. Secondo ‘Elgoldigital.com’ i ‘Magpies’ del fondo PIF sono disposti a pagare qualsiasi cifra per il 24enne di Serrana.

Calciomercato Juventus, Newcastle pronto a fare ‘follie’ per Renan Lodi

Secondo la medesima fonte, i ‘Colchoneros’ non darebbero via Lodi per meno di 40 milioni di euro. Più o meno il doppio di quello che fu investito per lui nell’estate 2019, per strapparlo all’Athletico Paranaense. Staremo a vedere.