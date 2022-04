Prossimi alla chiusura: via dalla Juventus per 15 milioni

Potrebbe essere giunta ai titoli di coda l’avventura del centrocampista con la maglia della Juventus. Le ultime dalla Spagna

Dopo tre anni potrebbe finire la sua avventura alla Juventus. Il divorzio può così consumarsi nel prossimo calciomercato estivo, anche perché dalla Spagna giunge notizia di una imminente offerta e di contatti ben avanzati per portare a termine l’operazione.

Per lui sono state tre stagioni poco esaltanti, specie in rapporto alle premesse e al suo ingaggio di circa 10 milioni lordi. I bianconeri, però, andrebbero a fare una bella plusvalenza visto che venne ingaggiato a costo zero commissioni escluse. Stiamo parlando di Adrien Rabiot, stimato da Allegri ma che lo stesso tecnico farebbe partire senza grossi rimpianti pur di ottenere qualcosa di molto meglio. Per esempio Milinkovic-Savic… Il futuro del transalpino ex PSG potrebbe essere in Premier League, precisamente all’Arsenal.

Calciomercato, in arrivo offerta dell’Arsenal per Rabiot: la Juventus vuole 15 milioni di euro

A proposito dei ‘Gunners’ e di Rabiot, secondo ‘Todofichajes.com’ le discussioni tra le tre parti sono già iniziati e tutto fa pensare che a breve possa arrivare da Londra una proposta ufficiale. La Juve è disposta a cedere il 27enne di Saint-Maurice, a cui è legato da un altro anno di contratto, per una cifra di circa 15 milioni di euro.