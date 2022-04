Ha scelto la sua prossima squadra: la Juve deve dirgli addio

Ultime di calciomercato Juventus: ripresi i contatti con il top club dove sogna di trasferirsi nel prossimo calciomercato estivo

Il suo futuro potrebbe non essere alla Juventus. In Spagna sono certi: vuole assolutamente vestire la maglia del Barcellona.

Stando al ‘Mundo Deportivo’ proprio i blaugrana hanno ripreso i contatti con l’entourage di Alejandro Grimaldo, terzino spagnolo in forza al Benfica e in passato obiettivo concreto del Napoli. Da un po’ il classe ’95 è finito nel mirino della Juve, come noto alla ricerca di un laterale mancino in grado di raccogliere l’eredità di Alex Sandro. Autore di 6 gol e 9 assist nella stagione in corso, Grimaldi ‘sogna’ però di rivestire la maglia del Barça, lasciata nel 2016 dopo anni di apprendistato nella cantera del club.

Calciomercato Juventus, Grimaldo vuole tornare al Barcellona: affare da 10 milioni

In scadenza nel 2023, Grimaldo ha rifiutato l’offerta di rinnovo del Benfica proprio perché intende traslocare in una società di livello superiore. La sua priorità è appunto quella di far ritorno in Catalogna, sponda blaugrana. Per la medesima fonte catalana, l’operazione tra il Barcellona e il club portoghese potrebbe chiudersi sui 10 milioni di euro. Ci sarebbe già la ‘benedizione’ di Xavi, col tecnico che ritiene ideale il profilo del valenciano come alternativa a Jordi Alba. Gli altri nomi in corsa per la fascia sinistra sono Gaya del Valencia, Galan del Celta, Tagliafico dell’Ajax e Moreno del Betis.