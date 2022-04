Inter, lo scudetto per il match point rinnovo: Inzaghi accelera

Inter, la rincorsa ritrovata verso lo scudetto cambia anche il futuro di Simone Inzaghi: rinnovo più vicino per il tecnico

Il recupero di questa sera a Bologna, con l’Inter in campo, toglierà finalmente dalla classifica gli asterischi e farà chiarezza sulla lotta scudetto. I nerazzurri si sono rilanciati con quattro vittorie di fila e la numero cinque garantirebbe il sorpasso sul Milan a quattro gare dalla fine.

Un obiettivo da centrare a tutti i costi per Simone Inzaghi e per i suoi, per essere padroni del proprio destino da qui alla fine. Il tecnico, nel momento più difficile, ha ritrovato la sua Inter e ora prova a marciare verso il primo scudetto da allenatore. Un trionfo che per lui significherebbe rinnovo del contratto a cifre monstre. Ci sarebbe già l’intesa sulle cifre e sulla durata, stando al ‘Corriere dello Sport’: dagli attuali 4 milioni più bonus a stagione, si passerebbe a una cifra fissa di 5,5 milioni, da portare a 6 milioni in caso effettivo di scudetto, con durata fino al 2025. Non è in dubbio infatti il rinnovo in sé, la dimostrazione di forza delle ultime settimane ha chiarito alla dirigenza che Inzaghi è l’uomo su cui puntare per il futuro, titolo o meno che sia.