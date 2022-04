L’Inter trema: il big al Paris Saint-Germain con Conte

Antonio Conte nel mirino del Paris Saint-Germain in vista della prossima stagione: trema anche l’Inter per i suoi big

“Io ho ancora intatta la voglia di rivincita in Champions League. Quando avremo conquistato il titolo, sarà il momento di sedersi tutti insieme per disegnare il futuro della squadra”.

“Ho ancora un anno di contratto, quindi non è una semplice questione di volontà, ma contrattuale. Io voglio la rivincita in Champions League”. Sono le dichiarazioni di Mauricio Pochettino alla vigilia della Ligue 1 vinta sulla alla guida del Paris Saint-Germain. Il tecnico argentino ha parlato di rivincita in Champions e non ha alcuna intenzione di lasciare la panchina dei parigini. Tuttavia, dopo il fallimento europeo, il suo destino sembra già segnato. E tra i nomi in cima alla lista del club francese c’è anche quello di Antonio Conte. Si sta infatti parlando con insistenza del possibile arrivo dell’allenatore italiano attualmente al Tottenham.

Calciomercato Inter, Conte vuole Barella al PSG

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, le prime due richieste di Conte in caso di approdo a Parigi sarebbero Romelu Lukaku e Nicolò Barella. L’ex Inter vuole con sé due dei titolarissimi dello scudetto nerazzurro: il primo in uscita dal Chelsea, il secondo blindatissimo da Marotta. Con un contratto da poco rinnovato fino al 2026, però, il centrocampista è valutato dall’Inter almeno 60 milioni di euro, e ovviamente ritenuto incedibile. Servirà dunque un’offerta irrinunciabile per portare via Barella da Milano, comunque nelle corde del Paris Saint-Germain. I nerazzurri sono avvisati.