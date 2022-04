UFFICIALE il nuovo indice di liquidità: è scontro totale tra Gravina e la Serie A

Annunciato ufficialmente il nuovo indice di liquidità: è scontro tra Gravina e la Serie A, arriva la stoccata ai club del presidente

Quest’oggi è andata in scena la riunione del Consiglio Federale, che ha ufficialmente approvato le licenze nazionali per la stagione 2022/2023. A renderlo noto la FIGC tramite un comunicato sul proprio sito.

Si passa dall’introduzione del professionismo nella Serie A femminile alle norme valide per l’iscrizione ai prossimi campionati. In particolare, tra le novità più importanti c’è l’indice di liquidità fissato al valore di 0,5 per la Lega di Serie A e 0,7 per la Lega Serie B e la Lega Pro. Questa decisione ha generato un vero e proprio scontro con i club della massima serie, che hanno votato contro poiché avrebbero voluto l’indice di liquidità a 0,4 con dei correttivi. Mentre la cadetteria si è astenuta.

Sulla questione si è così espresso il presidente Gabriele Gravina: “Non è una questione di contrapposizione, io ho soltanto l’obiettivo di far evolvere il calcio italiano. Non possiamo soltanto dire che cambiamo il calcio e poi fare di tutto per mantenere lo ‘status quo’. È una cosa inaccettabile. Dobbiamo spingere sull’acceleratore al massimo per avviare un percorso di riforme. La mia posizione politica è questa, condivisa dalla maggior parte dei consiglieri federali”.