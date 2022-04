Furia Guardiola, ‘invade’ il campo durante City-Real: ecco cosa è successo

Esplode la furia di Guardiola durante il primo tempo di Manchester City-Real Madrid: il tecnico ‘invade’ il campo, ecco cosa è successo

La semifinale di Champions League tra Manchester City e Real Madrid prometteva spettacolo e, per adesso, ha ampiamente rispettato le attese. All’Etihad Stadium il risultato al momento è di 2-1 a favore dei ‘Citizens’: a Kevin De Bruyne e Gabriel Jesus ha risposto il solito Karim Benzema.

Gli animi sono tesissimi in campo, come dimostra anche la reazione furiosa di Guardiola arrivata intorno al 26esimo del primo tempo. Contropiede degli inglesi tre contro uno, con Mahrez defilato a destra, De Bruyne al centro e Foden liberissimo sulla sinistra. La sfera arriva all’algerino che, invece, di servire i compagni preferisce avanzare in area e provare il tiro col piede debole, finito poi sull’esterno della rete.

Manchester City-Real Madrid, Mahrez fa infuriare Guardiola

L’egoismo dell’attaccante ha fatto arrabbiare non poco Guardiola, che si è subito alzato dalla panchina gridando verso l’ex Leicester. Successivamente c’è stata un’interruzione e il tecnico ne ha immediatamente approfittato per entrare in campo a chiedere spiegazione a Mahrez della decisione presa. La discussione, poi, è rientrata e i due si sono chiariti.