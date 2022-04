DIRETTA Champions League, Manchester City-Real Madrid | Formazioni ufficiali! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Etihad Stadium’ tra il Manchester City di Guardiola e il Real Madrid di Ancelotti in tempo reale

Il Manchester City ospita il Real Madrid in una gara valida come andata delle semifinali di Champions League, tra due formazioni che sono in testa rispettivamente in Premier e nella Liga.

Da un lato i campioni d’Inghilterra di Pep Guardiola sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato lo Sporting CP agli ottavi di finale e l’Atletico Madrid ai quarti. Dall’altro i blancos di Carlo Ancelotti hanno avuto la meglio sul Paris Saint-Germain prima e sul Chelsea poi. Tra otto giorni la partita di ritorno in terra spagnola. Calciomercato.it vi offre la super sfida dell’Etihad Stadium’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Manchester City-Real Madrid

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Stones, Dias, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Gabriel Jesus, Foden. All. Guardiola

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Modric, Valverde; Rodrygo, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti