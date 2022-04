Riflessioni in casa Napoli, c’è un nuovo nome per il post Spalletti

In casa Napoli sono giorni di riflessione, con un clima teso tra Spalletti e De Laurentiis: nuovo nome per la panchina azzurra

Dalle stelle alle stalle, dal lottare per uno storico scudetto ad iniziare a guardarsi le spalle per la qualificazione alla prossima Champions League: a Napoli è cambiato il mondo in poche settimane.

Una situazione che ha provocato non pochi scossoni sotto al Vesuvio, con i tifosi in rivolta e una squadra che ora sembra essere sfiduciata. Come rivelato su Calciomercato.it, De Laurentiis sta riflettendo anche sul futuro di Spalletti: la risposta della squadra alle partite chiave è stata al di sotto delle aspettative. Intanto, spunta un nuovo nome per la panchina azzurra.

Calciomercato Napoli, Spalletti in bilico | Spunta il nome di Gasperini

Le riflessioni in casa Napoli stanno portando ad un rapporto sempre più teso tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti, due caratteri forti destinate a fare scintille. Secondo quanto rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, non ci sarebbero solamente Vincenzo Italiano e Roberto De Zerbi tra i nomi che orbitano intorno alla panchina azzurra: l’ultima idea riguarderebbe anche Gian Piero Gasperini.

Una soluzione complicata, come detto, perché l’esonero di Spalletti ora resta uno scenario lontano. Sarebbe un discorso completamente diverso qualora il Napoli dovesse mancare la qualificazione alla prossima Champions League in questo finale di campionato. Il tecnico dell’Atalanta, inoltre, non è affatto sicuro che lasci Bergamo al termine della stagione.