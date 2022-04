La Juve deve salutarlo: 50 milioni e vola da Klopp

Uno dei giovani obiettivi accostati alla Juventus potrebbe finire altrove. La battaglia imperversa e il Liverpool di Klopp ci prova

Il panorama dei giovani talenti in giro per l’Europa è estremamente vasto e attira l’attenzione di praticamente ogni top club. Nello specifico anche la Juventus osserva la situazione con un calciatore francese che ha catalizzato gli occhi di molti in questi mesi. Si tratta di Aurelien Tchouameni, i cui progressi strepitosi sono stati monitorato da diverse big europee.

Accostato alla Juventus, così come al PSG e al Liverpool di Klopp, il francese sembrava indirizzato verso il Real Madrid ma le cose non sono così semplici e delineate. Il nativo di Rouen, sotto contratto fino a giugno 2024 con il Monaco era stato dunque seguito per diversi mesi con i ‘blancos’ favoriti secondo la stampa iberica. Il calciatore sarebbe anche sedotto dalla possibilità di legarsi al Real, andando a comporre col connazionale Camavinga il centrocampo del futuro. La compagine di Madrid però, dal canto suo, avrebbe difficoltà nel trovare l’intesa economica con il Monaco.

Calciomercato Juventus, il Liverpool nella corsa per Tchouameni: Klopp per battere la concorrenza

Una situazione complessa quella del Real per Tchouameni che nella corsa al ragazzo favorisce il PSG e soprattutto il Liverpool. A tal proposito, secondo quanto evidenziato da ‘Footmercato.net’ lo stesso Jurgen Klopp apprezza particolarmente il calciatore transalpino e lo ha reso una delle sue grandi priorità per la prossima estate, in quanto i ‘Reds’ sono desiderosi di potenziare la mediana vista l’età di Henderson e Milner.

I contatti sarebbero già avvenuti tra il club inglese e l’entourage di Tchouameni: nella sfida a due col Real Madrid c’è parità in merito ai progetti sportivi, mentre dal punto di vista economico gli inglesi sarebbero avanti. Il club iberico però vorrebbe provare ad arrivare al francese in una telenovela che comunque porterà ad un esborso importante. Il valore del ragazzo è di almeno 50 milioni di euro.