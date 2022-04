Doppia offerta e addio Juventus: lascia il gruppo Whatsapp

Svolta di mercato per la Juventus, addio sancito da parte del giocatore che ha ricevuto una doppia offerta: il punto

La vittoria con il Sassuolo può lanciare la Juventus verso un finale di campionato con il sorriso. I bianconeri ora possono mettere nel mirino il terzo posto, oltre che la Coppa Italia da contendere all’Inter tra due settimane. E intanto, con la stagione che si avvia alla conclusione, si dipanano le trame di mercato.

Molto cambierà nella squadra bianconera del prossimo anno, questo è certo. Allegri spera in una squadra più compatta e dal maggiore impatto qualitativo e quantitativo, rispetto a quanto accaduto in questa stagione. Numerosi i profili di spessore che la dirigenza sta seguendo per accontentarlo, anche per colmare i vari addii che sicuramente ci saranno. Le ultime notizie che giungono però non rendono particolarmente felice l’ambiente torinese.

Juventus, Pogba saluta lo United: ma non tornerà a Torino

Nel mirino, ci sarebbe sempre il grande ritorno di Paul Pogba. Il francese, in scadenza di contratto, lascerà il Manchester United. Un addio sancito in maniera definitiva da quanto riportato in Inghilterra, con il giocatore che avrebbe lasciato il gruppo Whatsapp della squadra. Non si torna più indietro dunque, ma la Juventus, a quanto pare, è lontana. Il ‘Mirror’ riporta infatti che il francese avrebbe avuto due offerte, che però non portano la firma dei bianconeri. Una sarebbe arrivata dal Psg, l’altra dal Real Madrid. Nessuna traccia della Juve, che ha sì sondato il terreno, ma, evidentemente, non può permettersi i costi di una operazione comunque complicata. I tifosi, e Allegri, dovranno rassegnarsi: non ci sarà il ‘Pogback’.