Doppio sgarbo di Conte a Inter e Juventus

I destini di Conte e del calcio italiano si intrecciano di nuovo, il tecnico intralcia i piani di Inter e Juventus

Giorni davvero caldi per Antonio Conte, che in Premier League tenta di condurre il Tottenham al quarto posto e alla susseguente qualificazione in Champions League. Il testa a testa con l’Arsenal sarà serratissimo e proseguirà fino all’ultima giornata.

Ma potrebbe trattarsi di un regalo di addio ai tifosi degli ‘Spurs’, con i rumours sul suo futuro che crescono di intensità con il passare delle ore. Al Psg infatti il destino di Pochettino sembra segnato e, nell’impossibilità di puntare su Zidane, che vuole aspettare la panchina della Francia, l’erede designato sarebbe proprio Conte, per dare una sterzata netta dal punto di vista della mentalità e della grinta in uno spogliatoio pieno di stelle. Al punto che si fanno già le prime ipotesi su come potrebbe essere la nuova squadra nella prossima stagione. E gli obiettivi di mercato metterebbero il tecnico pugliese in rotta di collisione con la Serie A.

Conte verso il Psg, ‘porta’ via due sogni a Inter e Juventus

Secondo il ‘Sun’, infatti, due sarebbero gli obiettivi in particolare dell’ex allenatore di Inter e Juventus. Che rivorrebbe alle sue dipendenze due giocatori che hanno fatto le sue fortune in nerazzurro e in bianconero. Il primo è Romelu Lukaku, voglioso di riscatto dopo la parentesi al Chelsea che si sta rivelando molto negativa. E con gli addii possibili di Mbappe e Neymar, potrebbe essere lui a farsi carico dell’attacco dei parigini. Il secondo è Paul Pogba, da tempo nel mirino dei francesi e che potrebbe decidersi, questa volta, a cedere al corteggiamento di Al Khelaifi. Chissà, magari accettando il Psg e non il Real Madrid proprio grazie alla presenza di Conte.