Allegri in ansia, forfait pesante per la finale di Coppa Italia

La Juventus rischia di perdere a lungo uno dei suoi uomini chiave: Allegri preoccupato anche per la finale di Coppa Italia

Possono essere cambiate le prospettive dei bianconeri, che questa sera possono blindare il quarto posto e portarsi solamente ad un punto di distanza dal Napoli: una vittoria contro il Sassuolo porterebbe serenità a tutto l’ambiente.

Messa in sicurezza la qualificazione alla prossima Champions League, la Juventus potrebbe concentrarsi sulla finale di Coppa Italia e sfruttare il fatto che l’Inter sarà impegnata al massimo nella corsa scudetto col Milan. Massimiliano Allegri, però, oggi è in attesa di notizie dall’infermeria: il rischio è che uno dei giocatori chiave della sua squadra non rischia ad essere a disposizione nemmeno per la finale contro i nerazzurri. Juventus in ansia per Cuadrado.

Juventus in ansia per Cuadrado: ecco quante partite può saltare

Questa sera Juan Cuadrado non prenderà parte al match contro il Sassuolo: il colombiano non è stato convocato per un infortunio all’adduttore avuto nella giornata di ieri. Ora la Juventus è seriamente preoccupata sulle tempistiche del recupero del proprio numero ’11’. Nella giornata di oggi, infatti, il colombiano verrà sottoposto ad esami strumentali che daranno importanti indicazioni sull’entità dell’infortunio e sulle tempistiche del rientro.

Al momento, secondo quanto filtra da Torino, ci sarebbe preoccupazione perfino per la finale di Coppa Italia contro l’Inter del prossimo 11 maggio. Il rischio, per Massimiliano Allegri, è quello di non avere a disposizione Cuadrado contro i nerazzurri. In mezzo, poi, il colombiano potrebbe saltare anche le partite di campionato contro Venezia e Genoa. Nessuna certezza, però, per questo saranno chiarificatori gli esami che verranno fatti nella giornata odierna: quel che è certo, invece, è che stasera Cuadrado non potrà aiutare i compagni nel match contro i neroverdi.