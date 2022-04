Ultim’ora Juve, infortunio e forfait: Allegri lo lascia a casa

Ultim’ora in casa Juventus con Massimiliano Allegri che deve fare i conti con un’assenza improvvisa: problema fisico, resta a casa

Si allunga la lista di indisponibili per Massimiliano Allegri in vista di Sassuolo-Juventus, match in programma domani sera.

Il tecnico bianconero deve fare i conti con un forfait dell’ultim’ora: nell’allenamento odierno, infatti, Juan Cuadrado ha accusato un risentimento muscolare all’adduttore sinistro. Il colombiano non è stato incluso nella lista dei convocati, andando ad allungare il lungo elenco degli indisponibili che comprende tra gli altri anche i lungodegenti Chiesa, Kaio Jorge, McKennie, oltre a Arthur e Locatelli.

Sassuolo-Juventus, Cuadrado ko: i convocati

Ecco quindi la lista dei convocati di Allegri per Sassuolo-Juventus:

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Danilo, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani

Centrocampisti: Bernardeschi, Rabiot, Zakaria, Miretti, Zuelli

Attaccanti: Vlahovic, Morata, Dybala, Kean.

In caso di vittoria, la Juventus potrebbe portarsi ad un punto dal Napoli, terzo in classifica, e allungare sulla Roma quinta portando il proprio vantaggio ad otto lunghezze. In pratica significherebbe blindare il piazzamento Champions considerando le quattro giornate che mancano alla fine del campionato. Un risultato che consentirebbe quindi ai bianconeri di vivere con maggiore tranquillità il finale di stagione e preparare al meglio la finale di coppa Italia contro l’Inter.