Esonerato dopo aver vinto: Conte sarà il nuovo allenatore

Antonio Conte potrebbe farlo ancora questa estate: addio al Tottenham, il tecnico starebbe puntando una nuova panchina

È un allenatore straordinariamente vincente, capace di risollevare le sorti di gruppi che faticano a centrare gli obiettivi che gli vengono imposti. Antonio Conte, però, è anche difficile da gestire perché vuole sempre il massimo da sé stesso e dagli altri.

In Italia lo conosciamo molto bene, dopo aver riportato Juventus e Inter in cima al calcio italiano ha lasciato i due club per una divergenza di visione con le rispettive dirigenze. Un carattere forte e un animo indomabile, con cui bisogna fare i conti, che però sono anche alla base della sua straordinaria efficacia. In estate, la fame di vittorie di Antonio Conte potrebbe colpire ancora una volta: la sua permanenza a Londra non è per niente scontata.

I destini di due illustri panchine possono essere incrociati. Secondo quanto rivelato da ‘Le Parisien’, il PSG dopo aver vinto aritmeticamente la Ligue 1 sabato scorso starebbe per esonerare Mauricio Pochettino. Il tecnico argentino aveva il compito di portare la Champions League sotto la ‘Tour Eiffel’, dopo un mercato faraonico, ma è uscito dalla competizione agli ottavi di finale. Il solo campionato non basta e l’addio sembra essere inevitabile. Dal momento dell’annuncio, poi, si aprirà la corsa per chi erediterà la panchina dei parigini.

Tottenham: sei acquisti o Conte se ne va. Erede di Pochettino al Psg

Ad andare in soccorso della dirigenza del club transalpino potrebbe essere proprio Antonio Conte. Come riferito dal ‘Mirror’, infatti, il tecnico salentino si sarebbe proposto al PSG per la prossima stagione. La possibilità di un addio al Tottenham è davvero possibile e lo lascia intendere anche il ‘Telegraph’ che sottolinea però come tra le parti non ci sia stato ancora alcun contatto. Conte ha voglia di chiudere la stagione e poi prendere una decisione ma gli Spurs sono avvertiti: servono almeno sei nuovi giocatori per soddisfare le ambizioni del tecnico italiano.

Sempre più lontane le voci di un possibile ritorno alla Juve, che dopo i ‘tweet’ di Lapo Elkann e le voci su Del Piero ha confermato Massimiliano Allegri sulla propria panchina. La volontà di Conte potrebbe essere quella di accettare un’altra sfida affascinante: portare il PSG a vincere la Champions, scacciando così anche i fantasmi europei che lo circondano.