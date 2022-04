Non solo lo scudetto, ora Spalletti rischia di perdere Osimhen

Infranto il sogno scudetto, Spalletti potrebbe perdere anche uno dei pilastri del suo Napoli: 80 milioni per Osimhen

Ieri il calcio si è imposto con tutta la sua crudeltà sul Napoli: in 7′ l’Empoli è passato dall’essere sotto di due reti a vincere per 3-2. Una sconfitta che spegne anche le ultime speranze di scudetto dei partenopei.

Ora il rischio più grande è che la delusione dei tifosi si insinui anche all’interno della società e, soprattutto, dello spogliatoio. Una delusione che non alimenta le prossime vittorie, ma che può sfaldare quello che di buono è stato fatto in questa annata. In particolare, Luciano Spalletti potrebbe perdere alcuni dei suoi pezzi pregiati: in cerca di nuovi stimoli, in estate potrebbero esserci adii illustri. Cresce la pressione su Victor Osimhen, la sua permanenza ora non è più così scontata.

L’Arsenal ci riprova per Osimhen | 80 milioni per il bomber di Spalletti

Nelle 23 partite disputate dall’attaccante nigeriano in campionato sono arrivati 12 gol e 4 assist, ma i numeri non rendono giustizia al lavoro e a tutto il suo apporto all’interno del gioco del Napoli. Victor Osimhen è il giocatore più importante, sia a livello economico sia in prospettiva, della rosa partenopea: in estate, però, potrebbe salutare tutti. Il tracollo della compagine guidata da Luciano Spalletti negli ultimi mesi rischia di minare anche alcune certezze per il futuro.

Secondo quanto rivelato da ‘CBS’, l’Arsenal sarebbe pronto a tornare alla carica per Osimhen con un’offerta che si aggira sugli 80 milioni di euro. I ‘Gunners’ avrebbero già intrapreso i primi contatti con l’entourage del giocatore e con il Napoli attraverso degli intermediari di mercato. La vittoria contro il Manchester United in Premier League ha, di fatto, consegnato la qualificazione alla prossima Champions League al club londinese. La società potrebbe regalare ad Arteta un grande attaccante per la prossima stagione e Victor Osimhen sarebbe il profilo ideale. Il rischio per il Napoli, ora, è quello di disunirsi.