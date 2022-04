Regalo Champions a Pioli: il Milan piazza un super colpo

Il Milan ancora in corsa per lo Scudetto pronto anche ad un grande mercato: si sogna il colpo dal Manchester City

La qualificazione Champions è ormai in cassaforte, il sogno scudetto ancora vivo. Il Milan vive il suo momento magico e spera di poter proseguirlo fino al termine del campionato.

Il derby tricolore con l’Inter andrà avanti probabilmente fino agli ultimi novanta minuti ma intanto i rossoneri seguono anche l’evolversi della vicenda societaria con il possibile acquisto del club da parte di Investcorp.

Un’eventualità che sta tenendo banco da giorni e che potrebbe riflettersi anche sulle prossime mosse sul calciomercato. Inevitabilmente i possibili nuovi proprietari potrebbero presentarsi con almeno un colpo importante, pur confermando la linea della sostenibilità già attuata da Elliott, e in questo senso si registrano le voci provenienti dalla Francia su un possibile interessamento per un calciatore del Manchester City.

Calciomercato Milan, contatti per Mahrez

In scadenza di contratto nel 2023 e dato come possibile partente, Riyad Mahrez è indicato da ‘footmercato.com’ come un obiettivo per il Milan del prossimo anno. I rossoneri pensano all’algerino come regalo Champions e, considerato anche il contratto di un solo anno, neanche eccessivamente costoso.

Mahrez piace anche a Barcellona e Real Madrid, è stato accostato alla Juventus in passato ed anche al Paris Saint-Germain come sostituto di Di Maria. A dare una mano al Milan potrebbe essere Bennacer, compagno di Nazionale dell’attaccante del City. L’accostamento tra i rossoneri e Mahrez era già stato fatto da Calciomercatonews.com: l’interesse di Guardiola per Rafael Leao potrebbe rappresentare il viatico per imbastire una trattativa. Ora dalla Francia confermano l’interesse e l’affare potrebbe andare in porto anche senza alcuno scambio: il Milan pensa a Mahrez.